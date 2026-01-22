- Дата публікації
Сікорський різко прокоментував удари РФ по Україні та зробив тривожне попередження
Польський міністр наголошує на тому, що Кремль здійснює злочини проти мирного населення.
Навмисні удари, яких Російська Федерація завдає по цивільній інфраструктурі України, — це воєнний злочин. «Фюрер» РФ Володимир Путін не є людиною миру.
Про це заяви міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Давосі.
«Люди в Україні залежать від теплоцентралей для опалення та електроенергії. Коли тепло та електроенергія не надходять, доводиться зливати воду з радіаторів, і тоді їхнє житло стає непридатним для проживання», — наголосив польський міністр.
Він акцентував на тому, що спостерігається масовий відтік людей з основних населених пунктів. Зокрема, зі столиці Києва.
«Ці люди нічим цього не заслужили», — наголосив Сікорський.
Він наголосив також, що нинішні дії зараз можуть спровокувати повторну агресію в майбутньому.
«Якщо Україна не опиниться в межах захищених кордонів в результаті угоди, ми посіємо зерна наступної війни», — заявив очільник польського МЗС.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький у Давосі заявив, що скандал навколо Гренландії не перекрив Україну. Він назвав повномасштабне вторгнення РФ найважливішим питанням, з яким зараз стикаються Польща, східний фланг НАТО та «весь вільний світ».
Водночас прем’єр Дональд Туск зробив гостру заяву, наголосивши на неприпустимості політики поступок для Європи. На його думку, європейська впевненість у собі є життєво важливою потребою, без якої неможливо протистояти сучасним викликам.