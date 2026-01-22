Сікорський різко прокоментував удари РФ по Україні та зробив тривожне попередження

Радослав Сікорський / © Getty Images

Навмисні удари, яких Російська Федерація завдає по цивільній інфраструктурі України, — це воєнний злочин. «Фюрер» РФ Володимир Путін не є людиною миру.

Про це заяви міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу у Давосі.

«Люди в Україні залежать від теплоцентралей для опалення та електроенергії. Коли тепло та електроенергія не надходять, доводиться зливати воду з радіаторів, і тоді їхнє житло стає непридатним для проживання», — наголосив польський міністр.

Він акцентував на тому, що спостерігається масовий відтік людей з основних населених пунктів. Зокрема, зі столиці Києва.

«Ці люди нічим цього не заслужили», — наголосив Сікорський.

Він наголосив також, що нинішні дії зараз можуть спровокувати повторну агресію в майбутньому.

«Якщо Україна не опиниться в межах захищених кордонів в результаті угоди, ми посіємо зерна наступної війни», — заявив очільник польського МЗС.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький у Давосі заявив, що скандал навколо Гренландії не перекрив Україну. Він назвав повномасштабне вторгнення РФ найважливішим питанням, з яким зараз стикаються Польща, східний фланг НАТО та «весь вільний світ».

Водночас прем’єр Дональд Туск зробив гостру заяву, наголосивши на неприпустимості політики поступок для Європи. На його думку, європейська впевненість у собі є життєво важливою потребою, без якої неможливо протистояти сучасним викликам.