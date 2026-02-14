Сікорський різко висловився про роль США у війні в Україні: деталі

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Реклама

Наразі Європа, а не Сполучені Штати Америки, несе основний фінансовий тягар війни в Україні. Відтак вона повинна мати слово у рішеннях щодо її майбутнього.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF24.

З його слів, Штати більше не фінансують постачання озброєння до України, а Європа несуть витрати на військову та фінансову підтримку. Водночас, наголосив Сікорський, американці отримують прибуток від війни, продаючи зброю Україні через європейські країни.

Реклама

«Трохи дивно, що ми платимо за війну, але не завжди маємо повну інформацію (про мирні переговори — Ред.)», — висловився польський міністр.

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що підтримка України та санкції проти Росії мають свій вплив, і що Москва, всупереч власній пропаганді, не виграє війну.

«Війни закінчуються по-різному. Перша світова війна закінчилася, коли Німеччина вичерпала ресурси, а Росія починає вичерпувати всілякі ресурси», — додав очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що у Росії вичерпуються ресурси. Саме тому вона не зможе підтримувати війну проти України ще тривалий час. Він також зазначив, що необхідно унеможливити фінансування воєнної машини Кремля. Для цього потрібно зупинити приплив грошей до РФ від енергоносіїв.