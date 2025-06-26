Сікорський розповів, що може обвалити режим Путіна / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що нова гонка озброєнь може призвести до краху режиму Володимира Путіна так само, як це свого часу сталося з Радянським Союзом.

Про це він заявив в інтерв’ю ЗМІ, яке цитує Ntv.

За словами Радослава Сікорського, Кремль веде дуже дорогу війну проти України. Водночас він погрожує Заходу. Через це Захід змушений більше витрачати на свою оборону.

«Путін повинен зрозуміти, що він іде шляхом Брежнєва. Він сам колись сказав, що Радянський Союз розвалився, тому що витрачав занадто багато на озброєння, і зараз він робить те ж саме», — наголосив Сікорський.

Він додав, що «з економіки розміром з Техас Путіну доведеться вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, з таким самим результатом для режиму, але швидше».

Гонка озброєнь: уроки історії

Загострення стратегічного суперництва між Заходом і Росією стрімко посилилося після повномасштабного вторгнення до України. Воно охоплює розвиток ядерної, гіперзвукової та кіберзброї, а також дронових технологій.

Як і під час Холодної війни, нова гонка озброєнь виснажує економіки. У 1980-х роках саме перегони у сфері озброєнь стали однією з причин краху СРСР.

