Сікорський розповів, скільки ще може тривати війна в Україні

Радослав Сікорський / © Associated Press

Україна готується до трирічного періоду активних бойових дій. А міжнародні партнери планують забезпечити її всіма необхідними ресурсами, зокрема за рахунок заморожених російських активів.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Новини.Live.

За словами Сікорського, російський президент Володимир Путін може не витримати такої тривалої війни. Польський міністр наголосив, що союзники готуються фінансувати опір України протягом цього періоду, використовуючи, зокрема, конфісковані кошти РФ.

«Україна планує трирічну війну, а такі колоніальні війни зазвичай тривають близько 10 років, і я не думаю, що Путін зможе витримати ще три роки, а ми збираємося забезпечити Україну засобами для опору ще на три роки із заморожених російських активів», — заявив Радослав Сікорський.

Окремо глава МЗС Польщі відзначив зростання самостійного оборонного потенціалу України: «Україна зараз виробляє майже половину своїх дронів і крилатих ракет на власній території».

Сікорський також розкритикував початкові розрахунки Кремля, зазначивши, що Путін недооцінив силу опору України та можливості Заходу.

«Путін недопрацював. Ми думали, що в нього друга армія світу, а він думав, що це буде прогулянка на три дні. Минуло понад 10 років, а він досі воює на Донбасі. Я не назвав би це перемогою», — підсумував польський міністр, натякаючи на загальну тривалість російської агресії, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав європейські країни планувати довготривалу підтримку України — щонайменше на три роки. Саме на такий період, за словами дипломата, розраховує Київ.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв у розмові з CNN, що Володимир Путін припинить війну проти України лише тоді, коли визнає, що не може перемогти.