Сікорський стривожив заявою про війну в Україні і попередив про загрозу для Польщі

Радослав Сікорський.

Війна в Україні - колоніальна, а такі війни зазвичай тривають близько десяти років. Тим часом Київ готується воювати ще три роки.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics.

Втім, політик переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не здатен витримати затяжний конфлікт і зазнає стратегічної поразки.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки. Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи", — сказав Сікорський.

Польський міністр також наголосив, що війна Росії проти України фактично триває вже понад десять років - від початку подій на Донбасі та анексії Криму. Втім, Кремль не досяг жодної стратегічної мети.

“Путін виявився слабшим, ніж ми думали: ми думали, що в нього — друга армія світу, а він сам був переконаний, що все обмежиться переворотом, легкою прогулянкою, триденною операцією. І ось — уже понад десять років він воює на Донбасі. Перемогою це назвати важко”, - заявив очільник МЗС Польщі.

За словами Сікорського, якби Росія змогла захопити Україну, то наступними були б інші сусідні країни, зокрема Польща. Тому Варшава готова й надалі посилювати оборону, щоб уникнути повторення російського впливу.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Ми будемо їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", - наголосив польський міністр закордонних справ.

