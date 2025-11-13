ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
797
Час на прочитання
2 хв

Сікорський стривожив заявою про війну в Україні і попередив про загрозу для Польщі

Міністр каже, що Україна готується до трьох років війни, але Путін стільки не протримається.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. / © Getty Images

Війна в Україні - колоніальна, а такі війни зазвичай тривають близько десяти років. Тим часом Київ готується воювати ще три роки. 

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics.

Втім, політик переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не здатен витримати затяжний конфлікт і зазнає стратегічної поразки.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки. Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи", — сказав Сікорський.

Польський міністр також наголосив, що війна Росії проти України фактично триває вже понад десять років - від початку подій на Донбасі та анексії Криму. Втім, Кремль не досяг жодної стратегічної мети.

“Путін виявився слабшим, ніж ми думали: ми думали, що в нього — друга армія світу, а він сам був переконаний, що все обмежиться переворотом, легкою прогулянкою, триденною операцією. І ось — уже понад десять років він воює на Донбасі. Перемогою це назвати важко”, - заявив очільник МЗС Польщі.

За словами Сікорського, якби Росія змогла захопити Україну, то наступними були б інші сусідні країни, зокрема Польща. Тому Варшава готова й надалі посилювати оборону, щоб уникнути повторення російського впливу.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Ми будемо їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", - наголосив польський міністр закордонних справ.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запросив українського колегу Володимира Зеленського в гості. З його слів, у відносинах Варшави і Києва спостерігається “брак симетрії”, а тому їх треба зробити більш реалістичними та партнерськими.

Дата публікації
Кількість переглядів
797
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie