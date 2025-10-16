Сікорський відповів, чи варто союзникам боятися ескалації після передавання Tomahawk Україні

Радослав Сікорський / © Associated Press

Побоювання союзників щодо можливого ескалації війни в Україні через передавання ЗСУ далекобійних ракет Tomahawk є безпідставними.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє The Guardian.

З його слів, не варто перейматися реакцією Росії на можливе посилення українського озброєння. Адже, каже Сікорський, країна-агресорка погрожувала ескалацією і після передавання Україні і іншого озброєння від партнерів.

“Щоразу, коли ми мали намір надати Україні нові ракети, нові види зброї, хтось говорив: „Не робіть цього, це призведе до ескалації. Не надсилайте танки. Не давайте їм винищувачі МіГ. Не передавайте їм F-16. Не давайте їм ракети HIMARS, не давайте їм ракети ATACMS“. І щоразу Росія була змушена підлаштовуватися”, - висловився польський міністр.

Сікорський вважає таку зброю важливою для український військ, адже вони могли б застосувати Tomahawk для ударів по російських нафтопереробних заводах, які раніше вже ставали цілями БпЛА. Дипломат наголосив, що велика територія Росії не дозволяє мати достатньо засобів протиповітряної оборони для захисту всіх об'єктів.

Також, за словами Сікорського, Україна домоглася успіху в скороченні виробничих потужностей РФ з видобутку нафти.

“Коли ви досягаєте успіху, ви повинні його посилити”, - наголосив він.

