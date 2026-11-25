Радослав Сікорський / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 25 листопада заявив, що поки не висилатиме російського посла. Питання про цей крок постало після падіння російських ракет на польській території та нового порушення повітряного простору дроном.

Про це Сікорський сказав в інтерв’ю Trójka Польського радіо.

Реклама

Очільника польського МЗС запитали, чи достатньо різкої дипломатичної ноти у відповідь на повторні ворожі дії Росії. На пропозицію вислати її посла Сікорський відповів, що такий варіант можливий, однак вказав на наслідки для польського представника в Москві.

Реклама

«Тоді вони вишлють нашого. Це один із варіантів, але поки ми не будемо його застосовувати», — сказав міністр.

Водночас Сікорський закликав Росію припинити напади.

«Ми чекаємо, що Росія схаменеться, припинить нападати на своїх сусідів і припинить посилювати цей державний тероризм», — заявив він.

Москва натомість відкинула відповідальність за ракетні інциденти в Польщі. Посол держави-агресорки Георгій Міхно назвав польські звинувачення нібито бездоказовими та звинуватив Варшаву в розпалюванні антиросійських настроїв.

Реклама

Речник польського МЗС відкинув ці заперечення. За повідомленням Notes from Poland, він наголосив, що російське походження ракет беззаперечне й Москва чудово про це знає. Польські слідчі встановили, що на територію країни потрапили три російські ракети, виготовлені цьогоріч у Московській області.

Чому Польща викликала російського посла

Ракети впали на польській території під час масованого російського обстрілу України. Окрім цього, 23 листопада під час чергової атаки на Україну російський безпілотник порушив повітряний простір Польщі.

24 листопада Міхна викликали до польського МЗС і вручили дипломатичну ноту з протестом через ракетні інциденти. У відомстві наголосили, що дії Росії загрожують безпеці польського повітряного простору, громадянам країни та її союзникам з НАТО.

Новини партнерів

Новини партнерів