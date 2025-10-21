Сікорський відповів, що може чекати на літак Путіна над Польщею

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Літак російського “фюрера" Володимира Путіна можуть примусово посадити для арешту, якщо він пролетить над повітряним простором Польщі на шляху до Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Reuters.

“Я не можу гарантувати, що незалежний польський суд не накаже уряду супроводити такий літак для передавання підозрюваного суду в Гаазі”, - наголосив очільник польського МЗС.

Він нагадав, що ордер Міжнародного кримінального суду 2023-го зобов'язує держави-члени суду заарештувати Путіна, якщо він ступить на їхню територію.

“Я думаю, що російська сторона усвідомлює це. Якщо цей саміт відбудеться, сподіваємося, за участю жертви агресії, літаки полетять іншим маршрутом”, - висловився Сікорський.

Як повідомлялося, країна НАТО - Болгарія заявила, що готова надати літаку Путіна коридор для польоту до Будапешта. Болгарський міністр закордонних справ Георгій Георгієв заявив, мовляв, коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, “то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами”.

Нагадаємо, видання Air Live повідомило, що маршрут диктатора РФ до Угорщини повинен оминати майже всі держави-члени ЄС - хоч сама країна належить до цього блоку. Перенаправлений маршрут польоту може становити близько 5000 км і збільшить час приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом довжиною 1500 км.

