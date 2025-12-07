Сікорський відправив Маска на Марс

Радослав Сікорський / © Associated Press

Американський мільярдер Ілон Маск спровокував нову хвилю критики у Європі після різких висловлювань щодо Євросоюзу. Все почалося з того, що Єврокомісія оштрафувала його платформу X на 120 млн євро за порушення правил прозорості. У відповідь Маск опублікував серію дописів, у яких заявив, що ЄС потрібно ліквідувати, а суверенітет — повернути окремим країнам.

Пізніше він додав, що європейська бюрократія «душить народ Європи», а згодом зробив ще один провокативний пост:

«How long before the EU is gone?» («Скільки ще часу до того, як ЄС зникне?»)

Цей допис швидко набрав мільйони переглядів та викликав хвилю реакцій політиків.

Найгучнішою стала відповідь міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який написав у відповідь Маску:

«Go to Mars. There’s no censorship of Nazi salutes there.»

(«Лети на Марс. Там немає цензури нацистських вітань.»)

Його коментар зібрав понад 15 тисяч вподобань, ставши однією з найпопулярніших реакцій на висловлювання мільярдера.

Суперечка між Маском та ЄС триває на тлі висхідної критики щодо роботи X, яку європейські регулятори звинувачують у поширенні дезінформації та небажанні дотримуватися правил.

Нагадаємо, понад 75% акціонерів Tesla підтримали безпрецедентний компенсаційний пакет для Ілона Маска, який може зробити його першим у світі трильйонером.