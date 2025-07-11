Сікорський втішений зміною риторики Трампа щодо Кремля, але є одне "але"

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Дуже приємно чути те, президент США Дональд Трамп починає говорити про те ж, про що говорять європейські лідери протягом останніх шести місяців.

Так міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував зміну риторики очільника Білого дому в сторону Росії, повідомляє RMF FM.

"Справжнім випробуванням стане те, чи ухвалять США новий пакет санкцій", - наголосив польський міністр.

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За словами Сікорського, з сусідами краще дружити, але агресорка Росія сама вирішила, що є ворогом для Європи. Також, зауважив він, у сучасній РФ пропагують "фашистську та імперську ідеологію", готують суспільство до агресії. Саме тому у Польщі є підстави для побоювань.

"Якщо сусід нападає на іншого сусіда, який розташований поряд з нами, це тягне за собою наслідки. Якщо Росія шпигує, засилає сюди паліїв, погрожує нам, зокрема ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона є ворогом Заходу", - додав Радослав Сікорський.

Нагадаємо, видання FT пише, що “фюрер” РФ Володимир Путін хоче вічної війни і влади. Диктатор рішуче налаштований досягти своєї кінцевої мети – підкорити Україну за будь-яку ціну. Президент США Дональд Трамп, який вихвалявся, що може завершити війну за 24 години, тепер має обміркувати перспективу тривалого конфлікту.

На тлі небажання РФ до переговорів Дональд Трамп заявив, що домовився з НАТО щодо постачання американського озброєння до України через Альянс. Згідно його з заявою, НАТО повністю покриє вартість цього озброєння. У Москві не дуже втішилися цій події.

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Дата публікації 07:47, 09.07.25 Кількість переглядів 417 Розмова Трампа з путіним обернулась для України небаченим обстрілом. Що відомо на ранок?