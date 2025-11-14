Сікорський заявив, що корупційний скандал в Україні може ускладнити євроінтеграцію

Радослав Сікорський / © Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що без боротьби з корупцією Україна не зможе вступити в ЄС.

Про це він сказав в ефірі Polsat News.

Радослава Сікорського запитали, чи повинен корупційний скандал в Україні вплинути на підтримку України з боку Польщі.

«Сьогодні у мене в гостях був віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка, і він почув це повідомлення саме від мене, до речі, вже вкотре, що найлегший спосіб втратити підтримку Заходу — це толерувати корупцію в Україні», — сказав міністр закордонних справ.

Тим часом видання Politico повідомило, що Європейський Союз очікує від України чітких запевнень щодо прозорого та цільового використання майбутньої фінансової підтримки після того, як антикорупційні органи України викрили схему розкрадання близько 100 млн доларів у сфері енергетики.

У Єврокомісії вже заявляють про необхідність перегляду підходів до фінансування енергетичного сектору України. У майбутньому, за словами європейських чиновників, Київ має забезпечити більшу прозорість та підзвітність у витрачанні коштів.

«Скандал вибухнув у критичний момент: наступного року Україна може зіткнутися з бюджетним дефіцитом у 41 млрд євро, а країни ЄС досі не погодили надати Києву 140 млрд євро від прибутків заморожених російських активів», — зазначають журналісти.

Розслідування наразі зосереджене на «Енергоатомі», де сімох посадовців підозрюють у маніпуляціях із контрактами для отримання відкатів. Володимир Зеленський пообіцяв «очищення та перезавантаження» керівництва компанії.