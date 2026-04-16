Сікорський підтримав Мадяра у питанні України: неочікувана заява

Польща не вітає ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу. Київ має пройти повний процес приєднання до блоку.

Про це заявив очільник МЗС Радослав Сікорський в інтерв’ю RMF24.

Під час розмови журналіст поставив кілька питань, пов’язаних з перемогою в Угорщині опозиційної партії «Тиса» та майбутнім прем’єрством її лідера Петером Мадяром. Зокрема, він наголосив, що заявив угорського політика неоднозначні, бо він хоче підтримувати добрі відносини з Росією та ставить жорсткі умови для України.

Своєю чергою, Сікорський заявив, що Мадяр «висловлює те, що є і нашою позицією».

«Європейська комісія висунула ідею скороченого шляху до членства. Цього не станеться. Ми вважаємо, що Україна повинна виконати всі умови, так само, як і ми повинні були „, — заявив очільник МЗС Польщі.

Він також наголосив на тому, що надалі очікуються складні розділи переговорів. Зокрема, щодо сільського господарства і транспорту.

Заява Мадяра про членство України в ЄС

Петер Мадяр висловився про те, що позиція його політичної сили є послідовною — не такою, як його попередника Віктора Орбана. Угорщина, заявив лідер «Тиси» не підтримає прискорений вступ України до Євросоюзу.

Причиною називає — стан війни. Мовляв, саме це унеможливлює проведення «справжніх переговорів». З його слів, кожен кандидат на членство має пройти стандартний процес без жодних преференцій чи скорочених термінів.