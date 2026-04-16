Сікорський підтримав Мадяра у питанні України: неочікувана заява
Заява Сікорського свідчить про те, що Польща підтримує підхід Мадяра щодо вступу України до ЄС.
Польща не вітає ідею прискореного вступу України до Європейського Союзу. Київ має пройти повний процес приєднання до блоку.
Про це заявив очільник МЗС Радослав Сікорський в інтерв’ю RMF24.
Під час розмови журналіст поставив кілька питань, пов’язаних з перемогою в Угорщині опозиційної партії «Тиса» та майбутнім прем’єрством її лідера Петером Мадяром. Зокрема, він наголосив, що заявив угорського політика неоднозначні, бо він хоче підтримувати добрі відносини з Росією та ставить жорсткі умови для України.
Своєю чергою, Сікорський заявив, що Мадяр «висловлює те, що є і нашою позицією».
«Європейська комісія висунула ідею скороченого шляху до членства. Цього не станеться. Ми вважаємо, що Україна повинна виконати всі умови, так само, як і ми повинні були „, — заявив очільник МЗС Польщі.
Він також наголосив на тому, що надалі очікуються складні розділи переговорів. Зокрема, щодо сільського господарства і транспорту.
Заява Мадяра про членство України в ЄС
Петер Мадяр висловився про те, що позиція його політичної сили є послідовною — не такою, як його попередника Віктора Орбана. Угорщина, заявив лідер «Тиси» не підтримає прискорений вступ України до Євросоюзу.
Причиною називає — стан війни. Мовляв, саме це унеможливлює проведення «справжніх переговорів». З його слів, кожен кандидат на членство має пройти стандартний процес без жодних преференцій чи скорочених термінів.