Сікорський жорстко оцінив зустріч Рубіо з Лавровим: що сказав

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Очільник польського МЗС Радослав Сікорський скептично оцінив зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це польський дипломат заявив під час пресконференції, повідомляє «Укрінформ».

З його слів, наразі ці переговори не принесла жодних відчутних результатів.

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«Я не бачу жодних результатів», — прокоментував він переговори Рубіо та Лаврова.

Водночас Сікорський звернув увагу на непослідовність правої опозиції Польщі в оцінці дипломатичних контактів з Москвою.

«Викликає запитання те, що коли держсекретар США зустрічається із Сергієм Лавровим, польські праві вважають це дипломатією. Натомість коли перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну це робив польський міністр закордонних справ, то їм це здавалося дуже підозрілим», — заявив очільник польського МЗС.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий відіграти будь-яку конструктивну роль, яка допоможе покласти край війні. З його слів, Штати можуть долучитися до процесу завершення війни в Україні, якщо з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

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Марко Рубіо заявив, що попередні спроби Москви просунути власне бачення завершення війни не дали результату. За словами держсекретаря США, саме Україна не погодилася на варіант, який пропонувала російська сторона.

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