Політика
Сікорський жорстко звернувся до Маска: що схвилювало польського міністра

Польський міністр вимагає заблокувати Starlink для росіян.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський / © York Press

Не можна допустити, аби супутниковий зв’язок Starlink застосовували для свої цілей російські війська в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У своєму дописі у мережі Х польський міністр жорстко звернувся до американського мільярдера Ілона Маска.

«Гей, великий чоловіче Ілон Маск, чому б тобі не заборонити росіянам використовувати Starlinks для завдання ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити твоєму бренду», — написав Сікорський.

До свого допису він прикріпив повідомлення американського Інституту вивчення війни (ISW), у якому йдеться про те, що окупанти РФ дедалі частіше використовують Starlink для збільшення дальності дії ударних дронів.

Зазначається, що заявлена ​​дальність дії безпілотників, оснащених Starlink, становить 500 км. Відтак в зоні дії таких дронів більша частина України, вся Молдова, частина Польщі, Румунії та Литви, якщо вони будуть запущені з Росії або тимчасово окупованої території України.

Нагадаємо, днями над Києвом декілька годин кружляв «Шахед» зі Starlink, але повітряну тривогу не оголошували. Ймовірно, дрон зміг дістатися Києва без раннього виявлення через те, що летів на низькій висоті.

Водночас експерт з авіації Валерій Романенко наголосив, що кількість «Шахедів» зменшується, але вони стають небезпечнішими. Зокрема тому, що їх оснащують Starlink. Точність ударів таких дронів зростатиме, адже ці БпЛА моментально через супутники передають інформацію операторам.

