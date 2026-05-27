Сікорський зробив гучну заяву про Росію: деталі

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Наразі агресорка Російська Федерація не здатна провести великий наступ проти НАТО. Втім, Москва може здійснити диверсії дії чи провокації.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили — у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями», — зауважив польський міністр.

Дипломат наголосив на тому, що Росія становить для Польщі. З його слів, очевидними є той факт, що наміри «фюрера» Володимира Путіна серйозніші, ніж очікувала Західна Європа. Саме тому ніхто не буде цього недооцінювати. Ба більше - Альянс повинен бути готовим до провокацій Кремля.

«Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим», — додав Сікорський.

Нагадаємо, Польща викликала на килим посла Росії Георгія Міхно. Причиною стали заяви Кремля про намір систематично атакувати Київ. Варшава висунула рішучу вимогу припинити незаконну агресію. Речник польського МЗС Мацей Вевюр наголосив, що заяви РФ про ведення так званої «сво» суперечать ударам по невійськових об’єктах.

У польському МЗС також підкреслили, що дії Росії мають серйозні міжнародно-правові наслідки та вкотре підривають авторитет Москви як постійного члена Ради Безпеки ООН.

Дата публікації 21:10, 22.05.26 Кількість переглядів 39

