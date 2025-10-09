ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
3 хв

Сікорський зробив попередження Білому дому: що більше Москві пропонують, то більше вона вимагає

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав головну умову для переговорів з кремлівським диктаттором Путіним.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Політика умиротворення не працює з Кремлем, а єдиний спосіб посадити Володимира Путіна за стіл переговорів — це демонстрація сили та подальша всебічна підтримка України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своїй колонці для видання The New York Times.

Сікорський наголошує, що кожна американська адміністрація, приходячи до влади, намагається «відкрити Росію заново», сподіваючись на «новий старт», але результат завжди однаковий: «Чим більше пропонується Москві, тим більше вона вимагає».

Кремль не зацікавлений у мирі

Польський міністр навів низку прикладів, які, на його думку, свідчать про те, що Росія не шукає шляхів для деескалації:

  • Порушення повітряного простору НАТО: Нещодавній інцидент із понад 20 російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі, та порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є «провокацією, організованою російським режимом» і черговим доказом, що Кремль зацікавлений лише в ескалації.

  • Зростання військових витрат: Витрати Росії на оборону та безпеку у 2026 році становитимуть приблизно 40% усього її бюджету, що свідчить про налаштованість Москви на продовження війни, а не на її завершення.

  • Збільшення угруповання військ: Плани РФ збільшити свою присутність в Україні на 150 тисяч військових до кінця року, попри всі дипломатичні пропозиції, підтверджують, що Путін прагне лише виграти час, а не вести добросовісні переговори.

«Його довгострокові цілі не змінилися: відновити російську імперію, підірвати трансатлантичні гарантії безпеки, розділити Захід і — останнє, але не менш важливе — послабити Сполучені Штати», — пише Сікорський.

Можливий лише «двоступеневий» діалог

На думку очільника МЗС Польщі, переговори з Росією можливі, але їх потрібно вести у два етапи: спочатку демонстрація сили, і лише потім діалог.

Він навів приклад Президента Рональда Рейгана, який, щоб закінчити Холодну війну, спочатку чинив на СРСР «потужний військовий та економічний тиск», і лише коли кремлівська еліта відчула свою слабкість, вона погодилася на переговори.

«Пан Путін ще не дійшов до цього. Єдиний спосіб змусити його сісти за стіл переговорів — це дати йому зрозуміти, що він не зможе вийти з помилки… через вбивства», — зазначив Сікорський.

Необхідні кроки для Заходу

Отже, які кроки, на думку Сікорського необхідно зробити Заходу:

  • Продовжувати підтримку: життєво важливо підтримувати Україну фінансово та військово.

  • Підірвати військову економіку: зупинити купівлю російської нафти, що дозволить підірвати основи військової економіки РФ.

  • Використати заморожені активи: негайно використати понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі для фінансової допомоги жертвам війни.

«Керівництво Росії має усвідомити, що його спроба відновити останню імперію Європи приречена на провал. Епоха імперій закінчилася», — підсумував міністр.

Нагадаємо, експосол США в Україні сказав, що може змусити Путіна змінити плани щодо війни. Стівен Пайфер вважає, що є розумний план, який дозволив би зробити значну частину коштів РФ доступною для України, щоб озброїти її та посилити тиск на Росію.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie