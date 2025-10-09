Сікорський зробив попередження Білому дому: що більше Москві пропонують, то більше вона вимагає

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Політика умиротворення не працює з Кремлем, а єдиний спосіб посадити Володимира Путіна за стіл переговорів — це демонстрація сили та подальша всебічна підтримка України.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своїй колонці для видання The New York Times.

Сікорський наголошує, що кожна американська адміністрація, приходячи до влади, намагається «відкрити Росію заново», сподіваючись на «новий старт», але результат завжди однаковий: «Чим більше пропонується Москві, тим більше вона вимагає».

Кремль не зацікавлений у мирі

Польський міністр навів низку прикладів, які, на його думку, свідчать про те, що Росія не шукає шляхів для деескалації:

Порушення повітряного простору НАТО: Нещодавній інцидент із понад 20 російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі, та порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами є «провокацією, організованою російським режимом» і черговим доказом, що Кремль зацікавлений лише в ескалації.

Зростання військових витрат: Витрати Росії на оборону та безпеку у 2026 році становитимуть приблизно 40% усього її бюджету, що свідчить про налаштованість Москви на продовження війни, а не на її завершення.

Збільшення угруповання військ: Плани РФ збільшити свою присутність в Україні на 150 тисяч військових до кінця року, попри всі дипломатичні пропозиції, підтверджують, що Путін прагне лише виграти час, а не вести добросовісні переговори.

«Його довгострокові цілі не змінилися: відновити російську імперію, підірвати трансатлантичні гарантії безпеки, розділити Захід і — останнє, але не менш важливе — послабити Сполучені Штати», — пише Сікорський.

Можливий лише «двоступеневий» діалог

На думку очільника МЗС Польщі, переговори з Росією можливі, але їх потрібно вести у два етапи: спочатку демонстрація сили, і лише потім діалог.

Він навів приклад Президента Рональда Рейгана, який, щоб закінчити Холодну війну, спочатку чинив на СРСР «потужний військовий та економічний тиск», і лише коли кремлівська еліта відчула свою слабкість, вона погодилася на переговори.

«Пан Путін ще не дійшов до цього. Єдиний спосіб змусити його сісти за стіл переговорів — це дати йому зрозуміти, що він не зможе вийти з помилки… через вбивства», — зазначив Сікорський.

Необхідні кроки для Заходу

Отже, які кроки, на думку Сікорського необхідно зробити Заходу:

Продовжувати підтримку: життєво важливо підтримувати Україну фінансово та військово.

Підірвати військову економіку: зупинити купівлю російської нафти, що дозволить підірвати основи військової економіки РФ.

Використати заморожені активи: негайно використати понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі для фінансової допомоги жертвам війни.

«Керівництво Росії має усвідомити, що його спроба відновити останню імперію Європи приречена на провал. Епоха імперій закінчилася», — підсумував міністр.

