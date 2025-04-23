Сікорський звернувся до Росії та дав пораду режиму Путіна

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Реклама

Агресорка Росія має відповісти за свої злочини в Україні, а також забути про фантазії про вплив у Східній Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP.

"Російський імперіалізм - наш ворог. Така наша нинішня політика щодо режиму Путіна. Іншої не буде", - висловився політик.

Реклама

Він пригадав, як за часів СРСР росіяни побудували у Варшаві посольство, яке мало вигляд як резиденція губернатора. Втім, наголошує Сікорський, часи змінилися.

"Ви більше ніколи не будете правити тут. Ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Талліні, ні в Кишиневі. Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все одно мало?", - заявив польський міністр.

Сікорський рекомендував Москві зайнятися управлінням тим, що, за міжнародним правом, перебуває в межах їхніх кордонів.

"Замість того щоб фантазувати про те, як відвоювати Варшаву, потурбуйтеся про те, чи утримаєте ви Хайшенвай (так Китай офіційною називає Владивосток - Ред.)", - заявив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав країни-загрози для світу. У його списку опинився Китай.

Дата публікації 19:02, 22.04.25 Кількість переглядів 9 Посланець Трампа знову їде до Путіна!