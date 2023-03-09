Сили РФ відновлюватимуться роками, тому Росія продовжить розширювати ядерний потенціал - американська розвідка

Потужні втрати Збройних Сил Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну збільшує прагнення РФ щодо ядерного потенціалу.

Про це йдеться у щорічному звіті американської розвідувальної спільноти, - пише Укрінформ.

«Збройні Сили РФ зазнали втрат під час конфлікту в Україні, що вимагатиме років для їх відновлення», - йдеться у документі.

Це також зменшить звичайні військові спроможності Росії в Європі та Євразії й на глобальній арені.

«Москва дедалі більше покладатиметься на ядерний, кібернетичний і космічний потенціал», - йдеться у повідомленні.

Також Росія зберігає можливість розгортати компоненти ВМС, стратегічні бомбардувальники, а також невеликі повітряні та наземні сили загального призначення по всьому світу.

«Росія має найбільші та найпотужніші запаси ядерної зброї, і вона продовжує розширювати та модернізувати свій потенціал ядерної зброї»,- читаємо в документі.

Москва від початку вторгнення демонструвала, що вважає свій ядерний потенціал необхідним для стримування США й НАТО та досягнення власних цілей.

Але безпека російських ядерних матеріалів також залишається проблемою – попри покращення захисту матеріалів на ядерних об’єктах РФ з 1990-х років.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що “ядерна валізка”, яку російський диктатор Володимир Путін використовує як елемент інформаційної війни, може бути застарілою, а це може призвести до неочікуваних наслідків. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Додамо, що у Путіна висунули умову для повернення до ядерної угоди зі США.

Раніше російський посол у Великій Британії Андрій Келін розповів, в яких випадках Москва може застосувати ядерну зброю.

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