Сили швидкого реагування НАТО приведено у підвищену боєздатність – Die Welt

Йдеться про 40 тисяч військових.

З огляду на розгортання Росією військ поблизу кордону з Україною, НАТО відповіло першим конкретним військовим заходом і підвищило оперативну готовність своїх 40-тисячних Сил швидкого реагування (NRF) у разі імовірного нападу РФ.

Про це Die Welt повідомив високопоставлений дипломат НАТО.

Згідно з інформацією, спільна оперативна група високої готовності (VJTF), відома як так звана передова частина НАТО в межах NRF , повинна бути готова до розгортання в кризовій зоні протягом п’яти днів замість попередніх семи днів.

Багатонаціональний VJTF наразі очолює Туреччина і налічує близько 6400 солдатів. У 2023 році очолюватиме VJTF Німеччина.

Інші підрозділи NRF, зокрема сили спеціального призначення та військової логістики, як повідомляється, також були приведені у стан підвищеної готовності.

За інформацією WELT, минулого тижня відповідне рішення ухвалила Північноатлантична рада, в якій представлені всі країни-члени. Раніше головнокомандувач Альянсу з питань операцій чотиризірковий генерал Тод Волтерс запропонував урядам країн НАТО скоротити періоди мобілізації.

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