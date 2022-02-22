"Сильно стурбований": генсек ООН прокоментував рішення РФ щодо визнання так званих "ЛДНР"

ООН підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про стурбованість рішенням Російської Федерації щодо визнання так званих самовизнаних "ЛДНР".

Greatly відношення до Росії на думку про status of certain areas of Donetsk & Luhansk regions of Ukraine.



Ми володіємо повною мірою підтримуваною свідомістю, взалежності і territorial integrity of Ukraine, звнутрішньо відзначеними borders. https://t.co/ijtaTbGyeW — António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2022

"Сильно стурбований рішенням Росії щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України", — написав Гуттеріш у своєму сервісі мікроблогів Twitter у ніч на 22 лютого.

Він також наголосив на повній підтримці ООН суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та ЛДНР.

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків та бронетехніки у північно-західному напрямку до лінії зіткнення.

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