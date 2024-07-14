Силовики ліквідували стрільця на мітингу Трампа в Пенсильванії - ЗМІ

Окружний прокурор округу Батлер Річард Голдінгер заявив, що двоє осіб загинули під час стрілянини на мітингу, включно з тим, хто стріляв.

Про це інформує The Washington Post.

Водночас джерела CCN додають, що стрілець на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії був "нейтралізований". Про це стверджується за даними кількох джерел у правоохоронних органах.

Також у Білому домі заявили про те, що президент США Джо Байден звернеться до нації з екстреним зверненням. Пізніше Байден засудив стрілянину на мітингу Дональда Трампа та закликав громадян США до єднання. Мовляв, в США немає місця насильству з політичних мотивів, і закликав усю країну засудити цей акт.

До того стрілянина на мітингу Трампа розслідується як замах на вбивство колишнього президента. Про це пише AP.

Поліція Нью-Йорка посилює безпеку в районі вежі Trump Tower та інших районах після стрілянини на мітингу Трампа. Про це повідомила мерія міста.

Нагадаємо, що раніше інформувалося, що унаслідок стрілянини під час мітингу Трампа загинула людина.

Додамо, що після стрілянини на мітингу Трампа екстрено евакуювали. Наразі його обстежують у медичному закладі.

Зауважимо, що кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, якщо у США буде "розумний" лідер, то такі країни як Росія, Китай і Північна Корея припинять бути ворогами Вашингтона.

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