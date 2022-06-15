Сім членів НАТО переконані, що слід допомогти забезпечити перемогу України у війні з РФ

Очільники держав та урядів Нідерландів, Данії, Португалії, Польщі, Румунії, Латвії та Бельгії висловили спільне переконання, що мир і безпека можуть повернутися в Європу тільки в разі перемоги України у війні, розв'язаній Росією.

Про це пише Укрінформ.

"Путін не повинен виграти цю війну. Ті країни, які сьогодні з нами, підтвердили свою непохитну підтримку України. Від імені всіх нас я ще раз закликаю Володимира Путіна зупинити цю агресію. Війна в Україні має серйозні наслідки для безпеки в Європі та ще раз підкреслює необхідність сильного й об’єднаного трансатлантичного Альянсу", - сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен наголосила, що жорстоке вторгнення Росії в Україну стало ознакою приходу невизначених часів для Європи.

"Союзники підтримують героїчну боротьбу України. Ми маємо продовжувати це робити та забезпечити, щоб Україна виграла цю війну. З початку цього конфлікту союзники прийняли ряд важливих рішень, що продемонстрували: безсумнівно, НАТО є основою трансатлантичної безпеки, та залишатиметься таким у майбутньому", - зазначила очільниця уряду Данії.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо був не менш чітким у своїй позиції: "Зрозуміло, що з двадцятих чисел лютого ми живемо в іншому світі. Російська війна та російська агресія проти України є тим, що змінює правила гри у безпеці в Європі. Але хороша новина у тому, що НАТО сьогодні є сильнішими, об’єднаним та міцним, ніж будь-коли раніше".

"Ми повністю солідарності з Україною, і закликаємо Росію негайно зупинити цю агресивну війну, поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - наголосив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш висловив переконання, що світ дійсно змінився після 24 лютого, коли Росія перейшла від повзучої війни, яку розпочала вісім років тому на Донбасі, до повномасштабної атаки проти всієї України з метою знищення української державності та ідентичності.

"Коли Путін починав цю війну, він не врахував спротив українського народу та української армії. Не думаю, що він очікував також на рішучу реакцію від Європи та від НАТО… Ми маємо допомогти Україні у цій війні. Тому що існує лише один шлях для відновлення миру й безпеки в Європі. Це означає, що Україна має виграти цю війну, а Росія – програти. Тож Україні потрібна зброя, потрібне фінансування. Я також думаю, що українці потребують нашої політичної підтримки у відкритті дороги у Європейський Союз", - заявив Каріньш.

"Поряд із наданням військової допомоги… для українців дуже важливою є наша політична підтримка їхніх амбіцій на шляху до ЄС. Ми підтримуємо надання їм статусу кандидата якомога швидше. Тому що українському народу зараз потрібна надія, і це є головною основою для сподівань на майбутнє", - підкреслив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

.Він додав, що зброя необхідна українцям, щоб захистити свою країну, її територіальну цілісність та суверенітет.:"Саме тому так важливо, щоб ми сконцентрувалися на належній та ефективній підтримці України тут і зараз, а не за кілька тижнів або місяців. Допомога потрібна Україні тут і зараз".

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Нагадаємо, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна Росії проти України матиме далекосяжні наслідки для усього світу.

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