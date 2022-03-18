"Сім годин із мішком на голові в машині": мер Мелітополя розповів про своє перебування у полоні окупантів

"Сім годин із мішком на голові в машині": мер Мелітополя розповів про своє перебування у полоні окупантів

Федоров зазначив, що у полоні його не били, проте тиснули психологічно.

Мер Мелітополя Іван Федоров після визволення з російського полону, в якому провів шість днів, розповів про подробиці обміну.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время".

За словами Федорова, то була друга спроба обміну. Перша спроба обміну виявилася невдалою.

"Вона проходила у понеділок, мене возили більше семи годин у машині, після чого повідомили про те, що обмін не відбудеться. Повернули назад у камеру. Повірте мені, це досить важке випробування, коли сім годин тебе возять із мішком на голові. Ще добу, півтори доби я перебував у камері", — розповів мер.

Окупанти брехали Федорову, що нібито Україна відмовилася його забирати. Після цього була друга спроба обміну. Обмін проводився вже у темну пору доби. Він був призначений на 17.30, але через затримку відбувся вже о 18.40, коли було темно.

"Я був упевнений, що обмін не відбудеться і цього разу, але, дякувати Богу, обмін відбувся. І як ви бачили, мене обміняли на дев'ять російських солдатів. Але солдатами цих — напевно, за віком я не можу сказати "дітей" — юнаків, їх точно не можна назвати, бо хлопцям по 18-19 років. Але це ті люди, які прийшли вбивати мій народ у мою країну. І ось так відбувся другий обмін", — повідомив колишній в'язень окупантів.

Федоров зазначив, що у полоні його не били, проте тиснули психологічно.

"У камері, коли зі мною були переговори, коли від мене потрібно було щось отримати, часом перебувало п'ять, шість, сім військових довкола мене зі зброєю. Вони мене руками не чіпали, але повірте, семеро людей зі зброєю, що стоять поруч, достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. Або в сусідній камері когось катували — і були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском", — додав мер Мелітополя.

Раніше мер Мелітополя записав своє перше звернення після визволення з полону.

Читайте також: