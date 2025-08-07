Сім годин, які змінили все: як Трамп може стати на крок ближче до завершення війни

Дональд Трамп / © Associated Press

Посадовець Білого дому заявив, що Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня. Це свідчить про те, що щось змінилося в день, коли не очікувалося жодного прориву. Ймовірно, президент США може стати на крок ближчим до миру.

Про це йдеться у матеріалі оглядача Sky News Девіда Блевінса.

Він наголошує, що сім годин - це довгий час у політиці США. Якщо о 10:00 Трамп звинуватив Росію в тому, що вона становить загрозу національній безпеці США, то вже о 17:00 американський лідер заявив, що існує «хороша перспектива» його зустрічі з Володимиром Путіним «незабаром».

За словами президента, у переговорах між його спеціальним посланником Стівом Віткоффом та президентом-диктатором Росії досягнуто «значного прогресу».

Sky News наголошує, що зараз важко оцінити шанси на зустріч між двома лідерами, не знаючи, що означає «великий прогрес».

“Чи «схильна» Росія домовитися про припинення вогню, як зараз стверджує президент України? Чи готовий Путін зустрітися також зі своїм українським ворогом Володимиром Зеленським? Сам факт того, що ми ставимо ці питання, свідчить про те, що щось змінилося в день, коли не було жодних очікувань прориву”, - наголошує Девід Блевінс.

Нагадаємо, стало відомо, що Дональд Трамп може особисто зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня, щоб обговорити припинення вогню в Україні. У Білому домі заявили, що зустріч лідерів пропонує саме Москва.

Тим часом помічник лідера Кремля Юрій Ушаков заявив, що нібито місце зустрічі Трампа з Путіним уже узгоджене. З його слів, вона відбудеться “в найближчі дні”.