"Сім спеціальних валізок швидкого реагування": Кулеба розповів про допомогу українцям за кордоном

"Сім спеціальних валізок швидкого реагування": Кулеба розповів про допомогу українцям за кордоном

Через велику кількість українців за кордоном держава посилила свої консульства, де це було можливо. Задля швидкої консульської допомоги МЗС України отримало сім спеціальних валізок швидкого реагування.

Коли у світі відбуватимуться форс-мажори і українці потребуватимуть допомоги – мобільні групи МЗС зможуть миттєво виїжджати на місце і надавати допомогу.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на пресконференції 8 червня.

"Допомога українцям, які опинилися за кордоном. Кількість таких українців зросла в рази. Ми посилили консульства там, де змогли. Але все одно на таку кількість людей жодного консульства буде замало. Тому ми шукаємо додаткові шляхи підвищення здатності наших консульств обслуговувати якомога більшу кількість громадян", – повідомив голова МЗС.

"За останні два роки ми продемонстрували, що в Україні є одна з найефективніших систем кризового консульського реагування – згадайте і COVID, еквакуацію громадян з усього світу, і евакуацію з Гаази, Афганістану, і багато інших історій більшого чи меншого масштабу", – нагадав Кулеба.

Він розповів, що цього тижня був зроблений ще один крок до технічної модернізації і зміцнення консульської служби.

"Завдяки співпраці з найбільшою в Європі криптобіржою WhiteBIT МЗС України отримало сім спеціальних валізок швидкого реагування. По суті це технологічна можливість надання швидкої консульської допомоги", – повідомив міністр.

Він пояснив, що кожна така валізка містить комп'ютер, принтер, безперебійний зв'язок з антикризовим центром МЗС, акумулятори, які забезпечують автономну роботу та надання громадянам ключових послуг.

"Тобто коли в світі відбуваються форс-мажори, українці потребують допомоги – мобільні групи МЗС зможуть миттєво виїжджати безпосередньо на місце і надавати цю допомогу, проводити оперативну ідентифікацію та видачу громадянам України проїзних документів, надавати інші невідкладні консульські послуги та консульську допомогу, забезпечувати евакуацію", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що триває дискусія щодо виїзду українських чоловіків за кордон. Вони можуть серйозно підтримати економіку, яка просіла за час війни.

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