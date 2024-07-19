Сім'я Байдена обговорює, як краще подати його зняття з виборів — ЗМІ

Члени сім'ї президента США обговорювали ретельний план, як він хотів би завершити свою кампанію з переобрання на другий термін.

Члени сім'ї президента США Джо Байдена обговорили, який вигляд може мати його вихід з передвиборчої кампанії, після відповідних закликів з боку однопартійців і донорів.

Про це пише NBC News.

За інформацією джерел NBC News, дискусія в сім’ї Байдена загалом звелась до того, що будь-який вихід президента США з кампанії повинен дати Демократичній партії найкращі шанси для перемоги над Дональдом Трампом, а також бути гідним для Байдена з огляду на понад 50 років його роботи в політиці.

Члени сім'ї президента США зумисне обговорювали, як він прагнув би завершити свою кампанію з переобрання. Водночас головними в обговоренні були міркування про вплив кампанії на його здоров'я, сім'ю і стабільність країни, кажуть співрозмовники NBC News.

За словами людини, близької до кампанії Байдена, дискусії про план його виходу з виборів президента США велися не лише в сімейному колі, а і серед високопосадовців Білого дому.

Нагадаємо, раніше ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові сказала президенту США Джо Байдену, що той, за результатами опитувань, не може перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також запропонував чинному лідеру США зняти свою кандидатуру з перегонів 2024.

Сам Байден заявив, що відмовиться від президентських перегонів, якщо матиме серйозні проблеми зі здоров'ям. До речі, невдовзі після цієї заяви у президента виявили коронавірус.

Однак згодом видання Аxios написало, що президент США Джо Байден може таки ухвалити рішення зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Статися це може вже цими вихідними.

Донори Байдена припиняють фінансування його передвиборчої кампанії!

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