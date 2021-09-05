Симптом ранньої стадії хвороби Альцгеймера та ситуація в Афганістані. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Незрозумілий неспокій у людей старше 60 років може вказувати на ранню стадію хвороби Альцгеймера. Читати далі –>
- Радикальний рух "Талібан" знову вирішило перенести термін оголошення складу нового уряду Афганістану. Читати далі –>
- В Google заблокували акаунти колишніх чиновників афганського уряду з метою безпеки. Читати далі –>
- Міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред.) планують провести на наступному тижні зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані. Читати далі –>
- Кожен третій житель США цього літа відчув на собі природні катаклізми, — шторми, повені, урагани, лісові пожежі. Читати далі –>