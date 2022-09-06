Син Андрія Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Дозвіл на виїзд Портного-молодшого надала Львівська військова адміністрація на підставі звернення від ГО "Народна самооборона".

Син першого заступника голови адміністрації часів Януковича Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер. Портнов-молодший вирушив за кордон нібито "за гуманітаркою" і не повернувся.

Про це повідомляють "Схеми" видання "Радіо Свобода".

За інформацією, яка потрапила до журналістів проєкту, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою.

У системі "Шлях" вказано, таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація ухвалила на підставі звернення від ГО "Народна самооборона".

23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець". Він отримав право місяць перебувати за кордоном. Проте станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов до України не повернувся.

У виданні стверджують, що разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов — племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової. Він також досі не повернувся в Україну.

"У нас в день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", якщо перевести в кількість людей – це більше 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти", – прокоментував заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Що стосується громадської організації, на запит якої Портнова-молодшого відпустили за кордон, то журналісти встановили, що є лише одна установа саме з такою точною назвою – Громадська організація "Народна самооборона". Її зареєстрували 2014 року в Сумах.

Засновниками є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак. Останній зазначив, що від 2015 року "має стосунок до організації лише на папері" і запевнив, що не звертався від імені громадської організації до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова.

За словами Віктора Пентака, інший співзасновник "Народної самооборони" Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Ходзюком журналістам поспілкуватися не вдалося.

Своєю чергою міський голова Сум Олександр Лисенко сказав, що йому не відомо, щоб останнім часом ця організація активно завозила "гуманітарку".

Керівник львівського осередку ГО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмиз додав, що його організація також не зверталась до ЛОВА з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.

Раніше журналісти "Схем" писали, що сам Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області.

Раніше повідомлялося, що ДБР перевіряє законність перетину кордону українських депутатів, суддів та бізнесменів, також деяких членів їхніх родин — так званого "батальйону Монако".

Деякі українські олігархи та бізнесмени від початку повномасштабного вторгнення втекли за кордон. Там елітні "біженці" подалі від ракет та мобілізації розважаються на Лазуровому узбережжі, поки українці захищають свою землю.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року США ввели санкції проти Портнова і Тупицького.