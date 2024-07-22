Син Трампа насміхається з Зеленського після рішення Байдена знятися з виборів (фото)

Трамп-молодший жорстко потролив українського президента.
Син кандидата у президенти США від республіканців Дональд Трамп-молодший узявся насміхатися із президента України Володимира Зеленського після рішення чинного американського лідера Джо Байдена знятися з виборів.
Про це свідчить допис Трампа-молодшого в Instagram.
Син кандидата-республіканця у президенти США опублікував зображення у вигляді скриншота зі смартфона Байдена. На зображенні показані начебто 52 пропущені телефонні дзвінки від Зеленського та низка смс-повідомлень від нього.
У текстах повідомлень йдеться: "Мої гроші все ще надходять, правда? Я наляканий. Будь ласка, дайте відповідь!"
Коментуючи зображення, Трамп-молодший написав: "Смішно, і також, мабуть, правда".
Під цим повідомленням деякі користувачі розкритикували політика за його насмішки:
- "Сміх під час смертей людей може багато розповісти про вашу особистість";
- "І Путін, мабуть, робить те саме з вашим батьком!"
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До слова, Зеленський відреагував на вихід Байдена із президентських перегонів, і подякував йому за підтримку України "у найдраматичніший момент в історії".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Байден знявся з виборів! Замість нього Гарріс!
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