Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Син Трампа насміхається з Зеленського після рішення Байдена знятися з виборів (фото)

Син Трампа насміхається з Зеленського після рішення Байдена знятися з виборів (фото)

Дональд Трамп-молодший / Фото: Associated Press

Трамп-молодший жорстко потролив українського президента.

Син кандидата у президенти США від республіканців Дональд Трамп-молодший узявся насміхатися із президента України Володимира Зеленського після рішення чинного американського лідера Джо Байдена знятися з виборів.

Про це свідчить допис Трампа-молодшого в Instagram.

Син кандидата-республіканця у президенти США опублікував зображення у вигляді скриншота зі смартфона Байдена. На зображенні показані начебто 52 пропущені телефонні дзвінки від Зеленського та низка смс-повідомлень від нього.

У текстах повідомлень йдеться: "Мої гроші все ще надходять, правда? Я наляканий. Будь ласка, дайте відповідь!"

Коментуючи зображення, Трамп-молодший написав: "Смішно, і також, мабуть, правда".

Під цим повідомленням деякі користувачі розкритикували політика за його насмішки:

  • "Сміх під час смертей людей може багато розповісти про вашу особистість";
  • "І Путін, мабуть, робить те саме з вашим батьком!"

Читайте провідні новини дня:

Допис Дональда Трампа-молодшого із насмішками над Володимиром Зеленським / Скриншот / ©
Допис Дональда Трампа-молодшого із насмішками над Володимиром Зеленським / Скриншот

До слова, Зеленський відреагував на вихід Байдена із президентських перегонів, і подякував йому за підтримку України "у найдраматичніший момент в історії".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Байден знявся з виборів! Замість нього Гарріс!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Наступна публікація