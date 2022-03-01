Синхронізація обстрілів із переговорним процесом: Зеленський закликав РФ вести справедливі перемовини

Президент звернув увагу, що переговори з РФ відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів, які вели окупанти.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перші перемовини між Росією та Україною щодо припинення агресії Кремля.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у ніч з 28 лютого на 1 березня.

"Сьогодні за ініціативою російської сторони відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Ці переговори відбувалися на тлі бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст. Було видно синхронізацію обстрілів із переговорним процесом", — сказав Зеленський.

За його словами, таким "нехитрим способом" Росія намагається тиснути на Україну.

"Не втрачайте часу. Тактику таку ми не сприймаємо", — звернувся президент до агресорів. Глава держави наголосив, що справедливі переговори можуть бути тоді, коли Росія перестане бити реактивною артилерією хоча б в момент переговорів.

"Поки в нас немає такого результату, який ми хотіли б отримати. Росія заявила свої позиції. Від нас прозвучали зустрічні пункти – щоб завершити війну. Деякі сигнали ми отримали. Коли делегація повернеться у Київ, проаналізуємо почуте й тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду переговорів", — підсумував він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України 12 захисникам, із них шістьом посмертно - список.

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