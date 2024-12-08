Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сирійські повстанці заявили, що Хомс повністю звільнений - CNN

Сирійські повстанці заявили, що Хомс повністю звільнений - CNN

Сирійські повстанці продовжують рухатися вперед / Фото: Associated Press

У Сирії триває гаряча фаза протистояння.

Хомс "повністю звільнений", заявила група сирійських повстанців.

Про це інформує CNN

"Місто Хомс повністю звільнено", — повідомила головна повстанська група Сирії рано вранці в неділю за місцевим часом.

Оголошення речника підполковника Хасана Абдель Гані було зроблено лише через два дні після того, як основна група повстанців захопила місто Хама, на північ від Хомса.

На деяких відео з Хомса можна побачити, як жителі виходять на вулиці святкувати.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війна в Сирії не стосується США, і треба дозволити конфлікту розвиватися природним шляхом. На думку обраного президента США, Росія теж не допоможе Сирії, оскільки втратила у війні проти України понад 600 тисяч солдатів.

Читайте також:

Українців закликали виїхати з Сирії! Сутички в країні!

Українців закликали виїхати з Сирії! Сутички в країні!

Повʼязані теми:

Наступна публікація