Хомс "повністю звільнений", заявила група сирійських повстанців.

Про це інформує CNN

"Місто Хомс повністю звільнено", — повідомила головна повстанська група Сирії рано вранці в неділю за місцевим часом.

Оголошення речника підполковника Хасана Абдель Гані було зроблено лише через два дні після того, як основна група повстанців захопила місто Хама, на північ від Хомса.

На деяких відео з Хомса можна побачити, як жителі виходять на вулиці святкувати.

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Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що війна в Сирії не стосується США, і треба дозволити конфлікту розвиватися природним шляхом. На думку обраного президента США, Росія теж не допоможе Сирії, оскільки втратила у війні проти України понад 600 тисяч солдатів.

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