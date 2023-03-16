Сирійський диктатор Асад заявив, що визнає окуповані території України російськими

Під час візиту у Москву Асад повторив маячню Володимира Путіна, про "історичні землі".

Сирійський диктатор Башар Асад заявив, що він визнає російськими окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це Асад заявив в інтерв'ю російським пропагандистам під час візиту у Москву.

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Він зазначив, що вважав би це російськими територіями, навіть якщо не трапилась війна.

"Звичайно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не трапилася війна, це історично російські території", - сказав Асад.

Диктатор заявив, що це чітка позиція Сирії, яка заснована на "історичних фактах". Також Башар Асад повторив маячню російського диктатора Володимира Путіна, що ці території, мовляв, Україні "передав Ленін".

"Вони (ці території) були передані Україні, можливо, близько 100 років тому, я думаю, що за часів Леніна. На них проживають російські громадяни, і факти на місцях свідчать про те, що це російська земля. Ми переконані в цій позиції", - заявив Асад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 березня, президент Сирії Башар Асад під час свого візиту до Москви та зустрічі із російським колегою Володимиром Путіним заявив про підтримку вторгнення РФ в Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що сирійський диктатор Башар Асад прилетів до Москви 14 березня для зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Востаннє лідери Сирії та РФ зустрічалися ще у вересні 2021 року.

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