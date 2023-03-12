Сировинний придаток Китаю: чи вигідно Пекіну закінчення війни в Україні

На думку експерта, Пекіну вигідно якомога швидше закінчити війну, щоб Путін не довів Росію до катастрофи.

Росія після повномасштабного вторгнення до України перетворилася на сировинний придаток Китаю.

Таку думку висловив фінансовий експерт Сергій Фурса, інформує "Апостроф".

За словами експерта, Кремль підтримує курс рубля, оскільки це є елементом демонстрації стабільності. Він не виключає, що Китай може надати Росії допомогу у вирішенні економічних проблем.

На думку Фурси, Пекін поки не потребує анексії якихось російських територія, адже вся РФ по суті стала сировинним придатком для Китаю.

"З одного боку, Китай отримав РФ як сировинний придаток зараз, і Китаю це подобається. Багато ресурсів, велика країна. З іншого боку, Китай знаходиться в перманентному протистоянні з колективним Заходом, йому потрібно мати союзника. Союзник – це Росія", – пояснив він.

На думку експерта, Пекіну вигідно якомога швидше закінчити війну, щоб Путін не довів Росію до катастрофи.

Раніше політолог Володимир Фесенко припустив, що Пекін може скористатися ослабленням Росії і забрати "усе, що потрібно".

Колишній працівник розвідки КДБ СРСР Олександр Зеленько припускав, що війна РФ проти України – це частина глобального плану Китаю. На його думку, Пекін хотів використати війну РФ проти України на свою користь, виснаживши Захід, щоб потім захопити Тайвань.

Також повідомлялося, що Китай ретельно слідкує за перебігом бойових дій в Україні, ймовірно, щоб потім використати це у конфлікті з Тайванем. Водночас Джо Байден наголошував, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

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