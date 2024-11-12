Сирський зустрівся зі Стерненком та іншими волонтерами: який результат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з українськими волонтерами, включно із Сергієм Стерненком, який раніше звинувачував його в причетності до оголошення себе в розшук через критику на адресу командування.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім Стерненка, із Сирським зустрілися волонтер Ігор Лаченков, засновниця благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, а також правозахисниця і співзасновниця громадської організації «Принцип» Любов Галан.

На зустрічі також були присутні представники Військової служби правопорядку й управління психологічної підтримки. За сприяння радника президента Дмитра Литвина вони обговорювали актуальні питання для Сил оборони, такі як технологічні інновації та консолідація суспільства. У Генштабі зазначили, що такі зустрічі допоможуть знизити деструктивний вплив противника. На фото також присутній а радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Сирський зустрівся з волонтером Стерненком / Фото: Стерненко

Стерненко поділився враженнями від зустрічі з Сирським, зазначивши, що вважає важливим відкрито обговорювати проблеми військових. Він підняв питання створення ефективного механізму переведення, оцінки командирів для збереження життя бійців та розвитку безпілотних систем.

Нагадаємо, в Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували заяви активіста і волонтера Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку. Там заявили, що волонтер уже відвідав ТЦК, де сплатив штраф за порушення правил військового обліку. Потім він пояснив оголошення його в розшук ТЦК через неявку за повісткою “прямою вказівкою” головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, головком нібито “образився за вимоги провести армійську реформу”.

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