Сирському запропонували замінити Залужного на посаді – The Times: що він вирішив

За інформацією видання, Зеленський був змушений скасувати своє рішення про звільнення Залужного "під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного.

Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, 29 січня Залужного було викликано на особисту зустріч із Зеленським. На зустрічі генерал сказав радникам президента, що "їхні оцінки військової ситуації радше позитивні, ніж реалістичні".

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Повідомляється, що після цього Залужний повернувся до свого офісу і сказав заступникам, що "збирає речі".

Однак занепокоєння щодо ситуації висловило вище командування ЗСУ, а також міжнародні партнери України, зокрема США та Велика Британія. Тож Зеленський був змушений "скасувати своє рішення під тиском з боку високопосадовців і міжнародних партнерів".

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У статті зазначається, що протистояння політичного та військового керівництва України створює проблеми для правлячої команди, зокрема на зовнішньому контурі.

"Зеленський має зрозуміти, що військові довіряють Залужному і, якщо президент хоче, щоб військові довіряли йому, йому потрібно навчитися довіряти і Залужному", – цитує видання "довірену особу" головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, водночас видання The Economist із посиланням на джерела повідомило, що Зеленський повідомив Залужному про рішення відправити його у відставку і запропонував генералу посаду секретаря РНБО. Також повідомляється, що на заміну Залужному розглядаються кандидатури Сирського та очільника ГУР Кирила Буданова.

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