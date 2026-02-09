Сірий кардинал Трампа: хто формує жорсткий курс США

Стівен Міллер / © Associated Press

Заступник керівника апарату Білого дому та радник з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер став однією з найвпливовіших фігур в адміністрації Дональда Трампа. Саме його вважають головним архітектором жорсткої імміграційної політики, масових депортацій і силових підходів до безпеки в Західній півкулі.

Про це йдеться в матеріалі BBC Україна.

На початку 2026 року роль Міллера лише посилилася — він бере участь не лише у внутрішній політиці, а й у формуванні зовнішньополітичних рішень. Водночас зростає і хвиля критики: демократи вимагають його відставки, а частина республіканців публічно сумнівається в доцільності його методів.

Скандали навколо дій імміграційних служб

Після загибелі громадян США під час операції федеральних імміграційних служб у Міннеаполісі Міллер публічно звинуватив загиблого у “тероризмі”. Згодом відеодокази спростували ці заяви, а сам радник був змушений частково відступити від своїх слів. Опоненти звинувачують його в підбурюванні силовиків до жорстких дій і ескалації насильства.

Саме Міллер домагався різкого збільшення кількості затримань нелегальних мігрантів — до 3000 арештів на день. Після цього у великих містах США посилилися рейди імміграційної служби. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем прямо заявила, що діє “за вказівкою президента і Стівена”.

Падіння підтримки політики Трампа

За даними опитування Reuters-Ipsos, рівень підтримки імміграційної політики Трампа впав до мінімуму з моменту його повернення до Білого дому, а більшість американців вважають дії ICE надмірно жорсткими. Усередині Республіканської партії зростає занепокоєння напередодні проміжних виборів до Конгресу.

Попри це, Міллер залишається одним із найближчих до президента радників. Його вважають людиною, яка формує “світогляд” Трампа — принцип сили, жорсткого тиску та відсутності поступок.

Вплив на зовнішню політику

Роль Міллера виходить за межі внутрішньої безпеки. Він бере участь у плануванні військових операцій у Західній півкулі, зокрема щодо боротьби з наркотрафіком і тиску на режими в Латинській Америці. Також саме він публічно озвучує позицію Білого дому щодо домінування США в регіоні та готовності діяти силовими методами.

Його риторика щодо “права сили” та домінування США викликає критику навіть серед частини республіканців. Опоненти звинувачують Міллера у просуванні радикального націоналізму та небезпечній ескалації у зовнішній політиці.

Людина, яка не відступає

Міллер багато років працює з Трампом і пережив разом із ним поразку на виборах 2020 року та повернення до влади. Політтехнологи зазначають: поки Трамп залишається президентом, позиції Міллера в Білому домі залишаються міцними — попри скандали, падіння рейтингів і критику з обох політичних таборів.

