Система Трампа діє, як штучний інтелект: ексміністр навів приклади

У США система за президентства Дональда Трампа діє, як штучний інтелект. Тобто – без розуміння якоїсь системи історичних емоцій та інших речей.

Таку думку ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив у інтерв’ю bihus.info.

Дипломат описав, як діють трампісти.

"Якщо ви подивитесь на людей, яких вони призначають, вони мають досвід в абсолютно інших сферах – це Китай, Близький Схід. І головне навіть не в тому. Вони не хочуть це розуміти. Ця система діє дещо як штучний інтелект. Тобто вони формулюють для себе проблему, вихідні позиції і намагаються їх технологічно якось звести чи не звести. Тобто в цьому немає розуміння якоїсь системи емоцій історичних, якихось інших речей", – розповів Клімкін.

Як приклад він навів політику Трампа щодо Сектора Газа.

"Це приблизно, як Трамп каже: "А давайте виселимо всіх з Гази і там побудуємо геніальну країну. А всім, хто виселиться, ми щось заплатимо. Вони ж будуть краще себе почувати. Ну вони ж отримають якісь гроші. Будуть жити в тій реальності. Хто захоче залишитись – буде в нашій реальності. Ми там зробимо супербізнес-центр, суперкурорт". Хтось каже: "А ми сього не хочемо". А вони кажуть: "Ну як це ви не хочете? Ну насправді життя ваше покращиться", – розповів ексміністр.

Як зауважив Клімкін, таке розуміння полягає в тому, що деякі світові проблеми можна вирішувати технологічно, без розуміння всієї системи емоцій.

"У нас є переживання. Як ви думаєте, в американській адміністрації хтось розуміє наші переживання? Моя відповідь – ні. От американці зараз публічно називають нашу війну проксі-війною Штатів і Росії. Це не бере до уваги всю нашу історію, як ми розвивалися", – сказав дипломат.

До слова, на думку Клімкіна, адміністрація США дуже хоче швидкого початку розмов із Росією на якнайшвидшого настання припинення вогню. Водночас в американців немає ідеального плану, як іти вперед.