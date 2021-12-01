Системи протиракетного і протиповітряного захисту: Кулеба озвучив системи ключові потреби України в оборонній сфері

Системи протиракетного і протиповітряного захисту: Кулеба озвучив системи ключові потреби України в оборонній сфері

Продавати, передавати Україні військові технології та зброю чи ні – це виключно питання політики і не питання якихось юридичних обмежень.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна має повне право на отримання військових технологій та зброї та озвучив ключові поточні потреби України в оборонній сфері - системи протиракетного і протиповітряного захисту.

По це він розказав журналістам у Ризі, де триває зустріч глав МЗС країн НАТО, - пише Укрінформ.

"Щодо потреб в оборонній сфері, в першу чергу йдеться, про конкретні речі, які зміцнюють наші збройні сили - починаючи від устаткування, військової техніки. Тому що армія - це не лише "танки-літаки-гармати". Є й інші важливі речі: парамедицина (невідкладна меддопомога, - ред.), системи зв’язку. Наші ключові потреби зараз – це системи протиракетного і протиповітряного захисту", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна не перебуває під жодними санкціями чи ембарго щодо постачання зброї.

"Отже, продавати, передавати Україні військові технології та зброю чи ні – це виключно питання політики і не питання якихось юридичних обмежень", - підкреслив голова МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення генерального секретаря Єнса Столтенберга візьме участь в засіданні глав МЗС держав-членів НАТО в Ризі (30 листопада - 1 грудня).

Також він полетить у Стокгольм на зустріч Ради міністрів ОБСЄ (2-3 грудня).

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в разі потреби в Латвію можуть швидко відправити понад 40 тисяч солдатів НАТО.

Нагадаємо, генсек попередив, що НАТО не воюватиме за Україну у разі вторгнення Росії. Також у ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.

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