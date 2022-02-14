"Ситуація абсолютно під контролем, але армія готова": Данілов заявив, що РНБО не вбачає загрози нападу Росії

За його словами, військові загрози з боку Росії залишаються до тих пір, поки вона окупує українську територію.

РНБО не вбачає загрози нападу Росії на Україну 16 або 17 лютого. Він також запевнив, що ситуація під контролем.

Про це заявив журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками закритої голів фракцій, повідомляє кореспондент ТСН.

"Ситуація перебуває абсолютно під контролем. Більше того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. Ми це не вбачаємо, ми цього не бачимо. Чи є загроза з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію - вона є постійна, до того часу, поки вони посягають на наші території. Але я хочу вас запевнити, що наша армія, наші війська, наш сектор безпеки та оборони готовий до будь-яких викликів, які у нас на сьогоднішній день є", - зазначив він.

За його словами, військові загрози з боку Росії залишаються до тих пір, поки вона окупує українську територію.

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