"Дуже і дуже тривожна": у Путіна прокоментували ситуацію на Донбасі

"Дуже і дуже тривожна": у Путіна прокоментували ситуацію на Донбасі

У Росії вважають, аргументованою думку, що в Україні начебто може в будь-який момент "спалахнути".

Спікер президента Росії Дмитро Пєсков оцінив ситуацію на Донбасі як "дуже і дуже тривожну".

Про це пишуть росЗМІ.

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Спікер Путіна коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що в Україні начебто може в будь-який момент "спалахнути", відповів, що це ніби-то аргументована точка зору.

"У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну", - заявив Пєсков.

Крім того, він висловив упевненість, що, мовляв, на Донбасі використовується американський протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Нагадаємо, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.

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