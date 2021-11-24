"Дуже і дуже тривожна": у Путіна прокоментували ситуацію на Донбасі

У Росії вважають, аргументованою думку, що в Україні начебто може в будь-який момент "спалахнути".
Спікер президента Росії Дмитро Пєсков оцінив ситуацію на Донбасі як "дуже і дуже тривожну".
Про це пишуть росЗМІ.
Спікер Путіна коментуючи недавнє висловлювання секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева про те, що в Україні начебто може в будь-який момент "спалахнути", відповів, що це ніби-то аргументована точка зору.
"У Кремлі оцінюють ситуацію на Донбасі як дуже і дуже тривожну", - заявив Пєсков.
Крім того, він висловив упевненість, що, мовляв, на Донбасі використовується американський протитанковий ракетний комплекс Javelin.
Нагадаємо, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.
Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.
- Під прицілом Одеса та Маріуполь: українська розвідка заявила, що РФ готує напад на початок 2022-го
- Цілі Путіна щодо України: окупувати ще більше територій, відрізавши від моря, і врятувати власний