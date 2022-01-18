"Ситуація дуже небезпечна": у США розповіли, коли Росія може напасти на Україну

"Ситуація дуже небезпечна": у США розповіли, коли Росія може напасти на Україну

У випадку нової агресії до Росії застосують санкції.

Росія у будь-який момент може напасти на Україну. Через дії країни-агресорки ситуація на українських кордонах дуже небезпечна.

Про це у вівторок, 18 січня, під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну", - пояснила Псакі, наголосивши, що ситуація є "дуже небезпечною".

Псакі додала, що якщо Росія наважиться на нову агресію проти України, то до неї застосують серйозні економічні санкції.

"Президент Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військ вздовж кордонів України. Це включає також переміщення російських військ до Білорусі для спільних навчань і проведення додаткових навчань на східному кордоні України", - наголосила Псакі.

Нагадаємо:

19 січня до Києва прилетить державний секретар США Ентоні Блінкен. Під час офіційного візиту він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ключовою темою, за інформацією американського відомства, є загроза вторгнення Росії до України. Після цього Блінкен відвідає Німеччину, де проведе переговори з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, аби обговорити спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України.

з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Ключовою темою, за інформацією американського відомства, є загроза вторгнення Росії до України. Після цього Блінкен відвідає Німеччину, де проведе переговори з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, аби обговорити спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Сполучені Штати не відправлятимуть до України додаткові військові сили, крім тих інструкторів, що перебувають тут на даний момент.

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