"Ситуація дуже серйозна": у Польщі припустили напад Росії

Міністр оборони Польщі не виключив найгірший сценарій, коли Україна програє війну, а Росія влаштує агресію проти країн НАТО.

Через війну в Україні і не тільки ситуація у світі зараз напружена. Не виключено, що в разі поразки України Росія нападе на НАТО, зокрема на Польщу.

Про це міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш розповів у інтерв'ю польському виданню Super Express.

Косиняк-Камиш наголосив, що не можна звикати до війни в Україні.

"Не можна звикати до війни, не можна забувати про неї. Ситуація справді дуже серйозна, і дедалі більше країн це відчувають", – сказав міністр.

Агресія Росії проти НАТО

Він відповів на запитання, чи припускає найгірший сценарій, коли Україна програє війну, а Росія запланує агресію проти країн НАТО, Польщі.

"Я припускаю будь-який сценарій і сприймаю найгірші найсерйозніше. Це роль міністра оборони в ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Це не слова, викинуті на вітер", – зазначив Косиняк-Камиш.

"Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також райони Червоного моря та Тихого океану. Треба бути готовим до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї", – повідомив польський міністр оборони.

Читайте провідні новини дня:

Реакція Росії на заяву Косиняка-Камиша

На його заяву відреагував речник президента Росії Дмитро Пєсков. Він сказав, що європейським політикам "зараз потрібно якось накачувати свою громадську думку, штучно збуджувати, вигадуючи зовнішнього ворога".

Нагадаємо, в січні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що коли президент РФ Володимир Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, то "йому варто вірити" і слід готуватися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія може вчудити - під загрозою країни Балтії, НАТО. Мусієнко назвав, коли це може статися

Читайте також: