Ситуація на Донбасі та членство в НАТО: Зеленський поговорив телефоном з Джонсоном

Президент подякував за підтримку суверенітету і цілісності України.

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з британським прем’єр-міністром Борисом Джонсоном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

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Розмова відбулася після саміту "Великої сімки" та перед самітом НАТО, який розпочинається 14 червня. Зокрема, саме питанням євроатлантичної інтеграції України була присвячена розмова політиків. "Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - наголосив український лідер.

Президент подякував за підтримку суверенітету і цілісності України, які були закріплені у підсумковому комюніке саміту G7. Зеленський також наголосив, що повного відведення військ РФ від українського кордону не сталося, а тому рівень військової загрози для країни досі залишається.

Глава держави також не забув і російський газопровід "Північний потік – 2". Цей проєкт він назвав безпековим викликом для України,а того його введення в дію є неприпустимим.

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30 річниці незалежності України.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Очільник Білого дому повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві. Байден запросив президента України до Білого дому.

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