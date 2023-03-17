Ситуація на фронті і плани ворога: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Розвідка поінформувала про можливі дії окупантів у близькій та середньостроковій перспективі.

Президент України Володимир Зеленський провів 17 березня засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

Про це повідомили в Офісі президента.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на їхніх напрямках.

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Окремо учасники засідання зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Своєю чергою керівники розвідки поінформували про плани та ймовірні дії російських окупантів у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання дізналися про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб.

Члени ставки розглянули і актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття вторгнення РФ.

Нагадаємо, за найсвіжішими оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації. Про це свідчать відносно повільніші темпи атак ворога на місто та околиці 16 березня в поєднанні з відносно меншою кількістю заяв Росії щодо просування в цьому районі.

За оцінками британської розвідки, російські війська виснажили свій бойовий потенціал і вже не здатні навіть на локальний наступ. Ворог зараз демонструє одні з найнижчих показників локальних наступальних дій від січня 2023 року.

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