Ситуація на фронті та результати атаки в Криму: Зеленський заслухав звіт про безпекову ситуацію

Глава держави повідомив, що вже у квітні українська промисловість уперше видає 10 САУ "Богдана".

Президент України Володимир Зеленський заслухав 18 квітня щоденний звіт про безпекову ситуацію в країні. Зокрема, йому доповіли про ситуацію на полі бою та про результати удару по російських об’єктах в окупованому Криму.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Президент уточнив, що заслухав доповіді про надходження техніки та боєприпасів. Йшлося про їхній розподіл по бойових бригадах та комплектування резервних бригад.

Зеленський зазначив, що постійно зростає частка власного військового виробництва. Держава укладає з українськими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції.

Глава держави повідомив, що вже у квітні українська промисловість уперше видає 10 САУ "Богдана", у травні й далі – ще більше.

"Була доповідь Головкома Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму. Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", – йдеться в дописі президента.

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Зеленський повідомив і про важливе обговорення методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах. Він зазначив, що це складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися.

Президент України Володимир Зеленський заслухав звіт про безпекову ситуацію в країні / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, в ГУР повідомили, які цілі ворога були знищені на військовому аеродромі в Джанкої (Крим) внаслідок успішної операції ЗСУ 17 квітня.

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