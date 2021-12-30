Ситуація на кордонах та внутрішня безпека: РНБО за закритими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР

Ситуація на кордонах та внутрішня безпека: РНБО за закритими дверима заслухала доповіді керівників СБУ, МВС та ГУР

Також РНБО заслухала доповідь про реакцію міжнародних партнерів у разі загострення ситуації на українських кордонах.

РНБО у четвер, 30 грудня, розглядала питання, які стосуються внутрішньої та зовнішньої безпеки України. Під час засідання заслухали доповіді очільників СБУ, МВС та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Про це під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Перше питання було щодо першочергових заходів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Ви всі знаєте, що відбувається біля наших кордонів. Ми заслухали доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, генерала Олександра Литвиненка. Ми обговорили щодо механізму захисту наших кордонів, доповідав міністр оборони Олексій Резніков. Ви знаєте, що вперше за 30 років прийнятий план оборони, який є більш розгорнутим, ніж був військовий. Ми також заслухали командувача збройними силами Валерія Залужного щодо готовності ЗСУ виконувати ті завдання, які стоять перед нашими військовими", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що на засіданні також заслухали заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького щодо реакції міжнародних партнерів у разі загострення ситуації на українських кордонах.

"Також щодо питань дестабілізації ситуації в Україні ми заслухали голову СБУ Івана Баканова та керівника МВС Дениса Монастирського. Доповідь мав директор Національного інституту стратегічних досліджень Богомолов Олександр щодо протидії зовнішнім загрозам", - пояснив Данілов.

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