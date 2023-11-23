Ситуація на польсько-українському кордоні стає небезпечно критичною - Тарас Батенко

Подальше блокування руху товарів на українсько-польському кордоні призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в Україні і її військових можливостей.

Блокування польськими перевізниками кордону з Україною становить серйозну загрозу забезпеченню України необхідною продукцією та блокує один з головних шляхів нашого експорту.

Про це повідомив народний депутат України Тарас Батенко, який ініціював звернення від Верховної ради України до новообраного польського Сейму.

У цьому зверненні українські парламентарі закликали польських колег вплинути на діючий Уряд Польщі у розв’язанні проблеми блокування польсько-українського кордону.

"Подальше блокування руху товарів на українсько-польському кордоні неминуче призведе до погіршення як соціально-економічної ситуації в Україні, так і її військових можливостей. Ми нагадуємо нашим друзям у Польщі, що сухопутний коридор у Європу сьогодні чи не єдиний спосіб торгівлі та забезпечення України необхідною продукцією", – заявив Тарас Батенко.

Він додав, що сьогодні на заблокованому кордоні помер уже другий водій з України, а ця ситуація серйозно загрожує подальшим добросусідським відносинам між поляками та українцями.

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