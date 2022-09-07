Ситуація на ЗАЕС: РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ

Росія намагалася чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, - пише Укрінформ. .

«Російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала цю зустріч (Радбезу ООН – ред.)», - зауважив Кислиця.

На його думку, «єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт».

Коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання РБ, «російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити», пояснив Кислиця.

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«Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України», - сказав український дипломат.

Раніше Володимир Зеленський назвав головне, чого світ чекає від МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС.

4 березня російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС, саму станцію обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція повністю вийшла з-під контролю агенції, принципи ядерної безпеки на станції порушені.

Військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами.

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