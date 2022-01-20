Ситуація навколо України може легко вийти з-під контролю: Байден нагадав РФ про близькість ядерної війни

Ситуація навколо України може легко вийти з-під контролю: Байден нагадав РФ про близькість ядерної війни

Таке може статися випадково всупереч планам сторін.

Президент США Джо Байден закликав Росію не забувати про близькість повномасштабної ядерної війни у разі ескалації конфлікту із Заходом.

Про це він заявив під час брифінгу, пише "Інтефакс".

Через те, що незрозуміло, що Росія може зробити, потрібно бути вкрай обережними у подальших діях.

Байден також заявив про стурбованість тим, що ситуація навколо України може легко вийти з-під контролю, при цьому нагадавши керівництву РФ, що воно не в тому становищі, щоб домінувати у світі.

"Я стурбований тим, що ситуація (навколо України – ред.) може дуже легко вийти з-під контролю", — сказав Байден.

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Він пояснив, що подібне може статися випадково, мовляв, усупереч планам сторін.

"Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не в найкращому становищі для того, щоб домінувати у світі", — резюмував Байден.

Рано в МЗС Росії заявили про намір стримувати розширення НАТО і натякнули на ризик застосування ядерної зброї. У Москві пообіцяли застосувати політику контрстримування щодо Альянсу.

Хоча лідери Китаю, Росії, США, Франції та Сполученого Королівства Британії та Північної Ірландії оголосили своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між країнами, які мають ядерну зброю. Лідери закликали до зниження стратегічних ризиків, щоб упоратися з гонитвою озброєнь.

Раніше Байден заявив, що вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для миру з часів Другої світової війни.

Також Україна закликала ООН використати мандат із забезпечення миру, щоб уникнути гіршого сценарію російської агресії.

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