"Ситуація не така й жахлива, але серйозна": МЗС Туреччини про загрозу вторгнення РФ в Україну

"Ситуація не така й жахлива, але серйозна": МЗС Туреччини про загрозу вторгнення РФ в Україну

За словами Чавушоглу, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри.

Ситуація із загрозою вторгнення Росії в Україну серйозна, але не така жахлива, як її намагаються подати.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Anadolu.

"Ситуація не така жахлива, як її намагаються подати на Заході, але й серйозна", — сказав він.

За словами Чавушоглу, на даному етапі важливі кроки щодо зниження рівня ескалації, формування атмосфери довіри.

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Міністр заявив, що Туреччина як країна, яка має добрі відносини як з Україною, так і з Росією, виступає проти нового витка протистояння в регіоні, де й так багато конфліктів.

"Ми робимо кроки щодо деескалації ситуації. Контакти зі сторонами продовжуються. Про частину цих контактів громадськість інформується. Мають місце зусилля дипломатичними каналами", — сказав він.

Нагадаємо:

У Держдепі заявили, що США та Туреччина скоординували дії на тлі російської загрози. Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорив з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу питання взаємодії у відповідь на військову ескалацію з боку Росії.

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